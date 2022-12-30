الان ŇÔŴ 1ŚŦ Live.. كورة لايف بث مباشر ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم 2022-12-30 يلا شوت

في الجولة 15 من الدوري الإسباني، سيخوض ريال مدريد بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي مباراة مهمة مع بلد الوليد.

استأنف الدوري الإسباني أمس الخميس بثلاث مباريات: جيرونا ضد فاليكانو (2-2)، أتلتيكو مدريد وإل تشيك (2-0)، أتليتيك بلباو وريال بيتيس (0-0).

سيواجه ريال مدريد بلد الوليد اليوم الساعة 10:30 بتوقيت مصر والساعة 11:30 بتوقيت السعودية يوم الجمعة.

واحتل ريال مدريد المركز الثاني بالدوري برصيد 35 نقطة، وحل بلد الوليد في المركز 13 برصيد 17 نقطة.

يسعى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى تدعيم صفوف فريقه، بصفقة من ريال مدريد، ويستهدف جوارديولا، التعاقد مع ظهير أيسر جديد، بعد عدم قناعته بسيرجي جوميز الذي انضم للسماوي الصيف الماضي قادمًا من أندرلخت البلجيكي، وبحسب موقع “ديفنسا سنترال”، فإن بيب جوارديولا يريد التعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد، ويعد فيرلاند ميندي عنصرًا أساسيًا في تشكيلة ريال مدريد مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وظهر هذا الموسم في 17 مباراة حتى الآن،وأفادت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد منفتحة على فكرة بيع ميندي، وأنه لن يكون جزءًا من مستقبل الفريق الملكي على المدى الطويل، وتتطلع إدارة ريال مدريد، إلى استرداد أكبر قدر ممكن من قيمة صفقة ميندي، حيث دفع الميرنجي 53 مليون يورو لصالح ليون، من أجل ضم اللاعب في عام 2019.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.

الملعب: 65.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:30 مساءًا بتوقيت مصر.

11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:30 مساءًا بتوقيت العراق.

10:30 مساءًا بتوقيت السودان.

11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:30 مساءًا بتوقيت تونس.

9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:30 مساءًا بتوقيت قطر.

8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.