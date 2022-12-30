يلا شوت Yalla Shoot الرسمي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر رابط يلاشوت الجديد yallashoot جوال حصري دون تقطيع ريال مدريد وبلد الوليد لبث المباريات اون لاين يلا شووت لايف

يستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد الليلة، الجمعة 30 ديسمبر، على ملعب نويفو خوسيه زوريلا كجزء من مشواره في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويقدم الفجر الرياضي فرصة مشاهدة المباراة بين ريال مدريد وبلد الوليد، على الهواء مباشرة اليوم، مع انطلاق صافرة البداية المقررة في تمام الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة سيكون بلد الوليد ضد ريال مدريد. البث المباشر على القناة B في الشوط الأول. يتميز N Sport HD1 بصوت المعلق رؤوف خليف.

كان ريال مدريد قد قدم أداء جيد قبل التوقف الدولي بسبب بطولة كأس العالم قطر 2022، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على قادش بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

ويتطلع الملكي بطل النسخة الماضية مواصلة نغمة الانتصارات في الليغا من أجل الضغط على البرسا والدفاع عن لقبه للموسم الثاني تواليًا، لذا سيحاول الفريق اليوم القتال بشراسة لكي يحقق الفوز.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.

الملعب: 65.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:30 مساءًا بتوقيت مصر.

11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:30 مساءًا بتوقيت العراق.

10:30 مساءًا بتوقيت السودان.

11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:30 مساءًا بتوقيت تونس.

9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:30 مساءًا بتوقيت قطر.

8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.