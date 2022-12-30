مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في العارضة

يواجه ليفربول ليستر سيتي على ملعب أنفيلد يوم الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتطلع إلى البناء على الفوز المثير للإعجاب 3-1 على أستون فيلا في يوم الملاكمة.

كانت أهداف محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وستيفان باجيتش كافية لفريق المدرب يورجن كلوب لتأمين النقاط الثلاث في فيلا بارك ونقلهم إلى المراكز الأربعة الأولى.

سيحضر مدرب ليفربول السابق بريندان رودجرز الثعالب إلى ميرسيسايد بعد هزيمة مخيبة للآمال 3-0 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد.

سيختتم يونايتد 2022 بمواجهة فريق بريندان رودجرز في آنفيلد، وسيكون قلب الدفاع كوناتي متاحًا بعد عودته إلى التدريبات في وقت سابق من الأسبوع بعد حملة فرنسا في كأس العالم. لا يعاني يورغن كلوب من مشاكل لياقة جديدة، لكن يبدو أنه سيغيب مرة أخرى عن روبرتو فيرمينو وكورتيس جونز وجيمس ميلنر، الذين غابوا جميعًا عن الفوز 3-1 على أستون فيلا في يوم الملاكمة بسبب الإصابة.

“لا توجد مشاكل إصابة جديدة بعد مباراة [فيلا]، وليس أن الكثير سيعود لمباراة [ليستر] باستثناء إيبو”، قال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة يوم الخميس.

“إنه يتدرب معنا الآن، وسيكون متاحا الآن أيضا. لذلك، أمر إيجابي في هذه اللحظة لكننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة “. سيأتي الظهور الأول لكودي جاكبو في العام الجديد، حيث سيصبح المهاجم الهولندي لاعبا رسميا في ليفربول في بداية فترة الانتقالات في يناير، بينما يغيب لويس دياز وديوجو جوتا وآرثر ميلو لفترة طويلة.

في غضون ذلك، سيستمر ليستر في غياب جيمس ماديسون في الرحلة إلى أنفيلد، مع استبعاد لاعب خط الوسط بسبب مشكلة في الركبة.

دينيس برايت هو أيضا غائب مؤكد بعد أن أجبر على الخروج خلال هزيمة الثعالب على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد في البوكسينج داي.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي سيبحث ليفربول عن فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستقبل ليستر سيتي في أنفيلد لمواجهة مساء الجمعة. عاد يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى بفوزه 3-1 خارج ملعبه على أستون فيلا في البوكسينج داي، بينما تعرض الزوار للهزيمة 3-0 من قبل نيوكاسل يونايتد.

وقد أبلغ رودجرز عن مخاوف جديدة بشأن اللياقة البدنية عندما تحدث إلى وسائل الإعلام لمعاينة المسابقة يوم الأربعاء، على الرغم من استبعاد ريان برتراند وجوني إيفانز وجيمس جاستن وريكاردو بيريرا.

“إلى حد كبير نفس الهوية. سيرغب في الضغط، أن يكون عدوانيا، يضغط مضاد، كل تلك الجوانب من اللعبة التي رأيتها على مدار السنوات الماضية لتكون هناك»، قال رودجرز عما يتوقعه من فريقه السابق.

“ومن الواضح أنهم يلعبون على أرضهم – على أرضهم أو خارجهم – يريدون صناعة الأهداف وتسجيلها. دائما مباراة صعبة، لا أحد يعرف ذلك أكثر مني، في آنفيلد.

“لكنه تحد كبير. بالنظر إلى خيبة أمل نيوكاسل بالنسبة لنا، كان الأمر مخيبا للآمال ولكن التحديات يجب التغلب عليها وهذه فرصة رائعة لنا للخروج في مباراة رائعة.”

المباراة الأخيرة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم دون تقطيع أستون فيلا 1-3 ليفربول (26 ديسمبر): أليسون، ألكسندر-أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، تياجو، أوكسليد-تشامبرلين، صلاح، نونيز.

ليستر 0-3 نيوكاسل (26 ديسمبر): وارد، كاستاني، أمارتي، فايس، توماس، تيليمانس، سوماري، برايت، ديوسبري هول، بارنز، داكا.

خسر ليفربول مباراتين من آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليستر، وهو نفس العدد الذي خسره في 17 مباراة سابقة ضد الثعالب.

لم يفز ليستر في كل من آخر 12 مباراة خارج أرضه ضد يونايتد في جميع المسابقات (D3، L9).

كان فوزهم الأخير في أنفيلد هو الفوز 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2000 بفضل هدفي توني كوتي جيلكريست.

ليفربول

يضمن ليفربول أن يكون خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في مطلع العام لأول مرة منذ موسم 2015-16، عندما كان يورجن كلوب مدربا لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.

فاز فريق Merseysiders بثلاث مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ فوزه بمبارياته الثلاث الأخيرة في الموسم الماضي. فاز يونايتد بأربع مباريات فقط من أول 12 مباراة في الدوري في الموسم الحالي.

حافظوا على نظافة شباكهم أربع مرات فقط في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية مايو، مع احتفاظ ساوثامبتون وليدز وأستون فيلا فقط بعدد أقل من فرق الدوري الممتاز.

ليستر

لم يكن ليستر في النصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في مطلع العام منذ موسم 2016-17، عندما كان حامل اللقب.

لقد حققوا خمسة انتصارات ضد ليفربول بقيادة يورجن كلوب في الدوري والكأس، وهو رقم مشترك مع مانشستر سيتي. كانت جميع انتصارات الثعالب الخمسة في ملعب كينج باور.

تلقى فريق بريندان رودجرز العديد من الأهداف في هزيمته 3-0 ضد نيوكاسل في البوكسينج داي كما فعل في مبارياته ال 10 السابقة في جميع المسابقات مجتمعة.

آخر مرة خسر فيها كلاهما وفشلا في التسجيل في مباريات الدوري المتتالية كانت أكتوبر 2020.

يهدف الثعالب إلى الفوز بأربع مباريات متتالية في الدوري دون أن تهتز شباكهم لأول مرة في تاريخهم.