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مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي (0-0) بث مباشر لحظة بلحظة الدوري الإنجليزي 30-12-2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شاهد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يتابعها عدد كبير من مشجعي كرة القدم في كل مكان حول العالم.

يستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي، اليوم الجمعة، الساعة العاشرة بتوقيت مصر والساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

يدخل ليفربول مباراة اليوم منتشية بفوزه على أستون فيلا 3-1 في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي.

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

يتصدر أرسنال جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة متقدما بخمس نقاط على مانشستر سيتي وسبع نقاط على نيوكاسل يونايتد، حيث تشهد المنافسة خلال الموسم الحالي منافسة قوية من الفرق التي جاءت من الخلف إلى الأمام بسرعة.

ويعاني ليستر سيتي هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة بفارق واحد فقط أمام ليدز يونايتد خلف أستون فيلا، علما أن الفريق في المركز العشرين والأخير لديه الآن 12 نقطة.

ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر

ويسعى ليستر سيتي إلى الثأر، إذ تفوق عليه ليفربول بهدفين دون رد في المواجهة الأخيرة التي جمعتهما في الدوري الانجليزي، علما أن ذهاب الموسم المنصرم ابتسم لصالح الليستر بهدف نظيف سجله أديمولا لوكمان بقوة.

مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشرة تجري عقب انتهاء لقاء برينتفورد ضد وست هام يونايتد لحساب الجولة ذاتها في الدوري الانجليزي، وسط توقعات بأن تشهد إثارة كبيرة مع سعي كل الفرق إلى تحقيق النقاط كاملة للأمام.

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