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مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر يلا شوت | يلا كورة بث مباشر مباراة ليفربول Liverpool رابط مباشر اليوم عبر Bein Sports

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول

يقدم لكم الفجر الرياضي لينكات بث مباشر مباراة ليفربول ضد نظيره فريق ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.


يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي


وتبدء أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفيلد.


ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

 

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )


كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي


ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد نظيره ليستر سيتي اليوم الجمعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

 

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول هذه المباراة بتشكيل مكون من:-


حارس المرمي: أليسون.
الدفـاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون.
الوسـط: هندرسون – فابينيو – ألكانتارا.
خط الهجوم: صلاح – نونيز – تشامبرلين.
 

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