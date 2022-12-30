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رابط LIVE بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي Liverpool اليوم الجمعة 30- 12- 2022 في الدوري الإنجليزي-- مشاهدة مباراة ليفربول اليوم هدف صلاح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث جماهير الدوري الإنجليزي عن روابط بث مباشر من أجل متابعة مباريات الدور السابع عشر وخاصة مباراة ليفربول وليستر سيتي.

بث مباشر ليفربول وليستر سيتي

ستنطلق خدمة البث المباشر عبر جريدة المناطق قبل دقائق من انطلاق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكنك متابعة جميع الأحداث عبر موقعنا عبر البث المباشر.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد.

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

يأتي نادي ليفربول في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة حتى الآن، حيث فاز بسبع مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في أربع حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 16 مباراة، فحقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين، وتلقى تســـعة هزائم.

التشكيل المتوقع لـ “ليستر سيتي”

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندرو روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – تشامبرلين.

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