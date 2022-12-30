يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر Yalla Shoot روابط مشاهدة ريال مدريد أهم مباريات اليوم بث مباشر يوتيوب اون لاين

الدوري الاسباني ريال مدريد وبلد الوليد على الهواء مباشرة، يبحث مشجعو الليغا عن روابط مباشرة لمتابعة مباريات الجولة الخامسة عشر، وخاصة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد.

ستنطلق خدمة البث المباشر عبر جريدة المناطق، قبل دقائق قليلة فقط من مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في دوري السوبر الإسباني، ويمكنك متابعة كل الأحداث من خلال البث المباشر على موقعنا.

وبحسب الخطة، ستبدأ المباراة بين ريال مدريد وبلد الوليد في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت السعودية ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب متروبوليتان.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، حتى الآن، خاض ريال مدريد 14 مباراة، وفاز في 11 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراة واحدة.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.

الملعب: 65.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:30 مساءًا بتوقيت مصر.

11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:30 مساءًا بتوقيت العراق.

10:30 مساءًا بتوقيت السودان.

11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:30 مساءًا بتوقيت تونس.

9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:30 مساءًا بتوقيت قطر.

8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.