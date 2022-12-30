يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر أهم مباريات اليوم لايف بث مباشر يلاشوت جوال دون تقطيع ريال مدريد وبلد الوليد yallashoot لبث المباريات الدوري الاسباني

يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد مساء اليوم الجمعة 30 ديسمبر، على أرضية ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في إطار فعاليات المرحلة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

الفجر يقدم لمتابعيه مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة بلد الوليد ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

في 13 مواجهة مع بلد الوليد، لم يهزم ريال مدريد، بالنسبة للجانب الذي يطارد برشلونة في سباق اللقب، سوف يرغبون في استمرار هذا السباق، ولقد فازوا بشباك نظيفة في لقاءاتهم الثلاثة الأخيرة مع ريال بلد الوليد وهذه هي الجولة التي سيرغبون في خوضها في هذه المباراة. فاز ريال مدريد على قادش 2-1 في مباراته الأخيرة قبل استراحة كأس العالم ويأملون في البناء عليها هنا. في سعيهم للتطور، لم يحافظ ريال مدريد على شباكه نظيفة في آخر 6 مباريات ؛ كلا الفريقين سجل في هذه الجولة، في جميع المسابقات. خسر ريال مدريد مرتين في 21 مباراة خاضها هذا الموسم بجميع المسابقات. حققوا ثلاثة انتصارات في خمس مباريات بالدوري وجاءوا في هذا الفوز بستة انتصارات في سبع مباريات خارج أرضهم.

لم يهزم ريال مدريد في 13 مباراة ضد ريال بلد الوليد. فشل ريال بلد الوليد في التسجيل في واحدة من آخر خمس مباريات في الدوري. لم يخسر ريال بلد الوليد في أربع مباريات متتالية على أرضه. سجل كلا الفريقين في آخر ست مباريات لريال مدريد. سجل ريال مدريد أكثر من هدف واحد في أربع من آخر خمس مباريات. سيطر ريال مدريد على ريال بلد الوليد مؤخرًا وسيتطلع إلى الاستمرار هنا. لديهم عمق في هذه المنطقة، على الرغم من أن بعض لاعبيهم قد عادوا لتوهم من كأس العالم ومن المرجح أن يبدأوا على مقاعد البدلاء. دفاع ريال مدريد ليس الأقوى هذا الموسم، وبلد الوليد بالفعل اختبار رائع له، لذلك سيسعى الفريقان لتحقيق نتائج إيجابية في هذه المباراة.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.

الملعب: 65.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:30 مساءًا بتوقيت مصر.

11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:30 مساءًا بتوقيت العراق.

10:30 مساءًا بتوقيت السودان.

11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:30 مساءًا بتوقيت تونس.

9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:30 مساءًا بتوقيت قطر.

8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.