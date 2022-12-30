ads

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر أهم مباريات اليوم لايف بث مباشر يلاشوت جوال دون تقطيع ريال مدريد وبلد الوليد yallashoot لبث المباريات الدوري الاسباني

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر أهم مباريات ا

يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد مساء اليوم الجمعة 30 ديسمبر، على أرضية ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في إطار فعاليات المرحلة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

الفجر يقدم لمتابعيه مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة بلد الوليد ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

لمشاهدة البث المباشر الآن “ريال مدريد وبلد الوليد” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “ريال مدريد وبلد الوليد” اضغط هنا

في 13 مواجهة مع بلد الوليد، لم يهزم ريال مدريد، بالنسبة للجانب الذي يطارد برشلونة في سباق اللقب، سوف يرغبون في استمرار هذا السباق، ولقد فازوا بشباك نظيفة في لقاءاتهم الثلاثة الأخيرة مع ريال بلد الوليد وهذه هي الجولة التي سيرغبون في خوضها في هذه المباراة. فاز ريال مدريد على قادش 2-1 في مباراته الأخيرة قبل استراحة كأس العالم ويأملون في البناء عليها هنا. في سعيهم للتطور، لم يحافظ ريال مدريد على شباكه نظيفة في آخر 6 مباريات ؛ كلا الفريقين سجل في هذه الجولة، في جميع المسابقات. خسر ريال مدريد مرتين في 21 مباراة خاضها هذا الموسم بجميع المسابقات. حققوا ثلاثة انتصارات في خمس مباريات بالدوري وجاءوا في هذا الفوز بستة انتصارات في سبع مباريات خارج أرضهم.

لم يهزم ريال مدريد في 13 مباراة ضد ريال بلد الوليد. فشل ريال بلد الوليد في التسجيل في واحدة من آخر خمس مباريات في الدوري. لم يخسر ريال بلد الوليد في أربع مباريات متتالية على أرضه. سجل كلا الفريقين في آخر ست مباريات لريال مدريد. سجل ريال مدريد أكثر من هدف واحد في أربع من آخر خمس مباريات. سيطر ريال مدريد على ريال بلد الوليد مؤخرًا وسيتطلع إلى الاستمرار هنا. لديهم عمق في هذه المنطقة، على الرغم من أن بعض لاعبيهم قد عادوا لتوهم من كأس العالم ومن المرجح أن يبدأوا على مقاعد البدلاء. دفاع ريال مدريد ليس الأقوى هذا الموسم، وبلد الوليد بالفعل اختبار رائع له، لذلك سيسعى الفريقان لتحقيق نتائج إيجابية في هذه المباراة.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.
البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).
القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.
الملعب: 65.
المعلق: لم يحدد بعد.

موعد المباراة:
11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
10:30 مساءًا بتوقيت مصر.
11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.
11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.
11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.
11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.
11:30 مساءًا بتوقيت العراق.
10:30 مساءًا بتوقيت السودان.
11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.
10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.
9:30 مساءًا بتوقيت تونس.
9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.
8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.
12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.
11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.
12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.
11:30 مساءًا بتوقيت قطر.
8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

مباراة ريال مدريد وبلد الوليد ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر ريال مدريد وبلد الوليد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر ريال مدريد ريال مدريد وبلد الوليد مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد ريال مدريد ضد بلد الوليد ريال مدريد وبلد الوليد اليوم ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت بث مباشر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية

عاجل.. القصة الكاملة لمأساة العاملين بسلسلة محلات أولاد رجب الشهيرة

عاجل.. أسباب انهيار الدولار بالسوق السوداء (فيديو)

بعد انضمام رونالدو.. أفضل 5 لاعبين أجانب في الدوري السعودي خلال العقد الأخير

عاجل| بعد تخطي الكرتونة 100 جنيه.. "التموين" تتدخل لضبط أسعار البيض

موعد ظهور كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

بعد انتقاله إلى النصر السعودي.. ماذا قدم رونالدو خلال مسيرته الكروية مع الأندية ومنتخب البرتغال؟ (أرقام)

عاجل.. موعد أولى مباريات كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي