رابط ليفربول وليستر سيتي يلا كورة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر

بث مباشر ليفربول وليستر سيتي يلا كورة نقدم عبر موقع الفجر، مشاهدة المباراة النارية بين ليفربول وليستر سيتي التي ستجمع الفريقين، في إطار الجولة المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء قوي، لأن ليفربول يبحث عن النصر على حساب ليستر سيتي في لقاء مهم، وبالتالي يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية مهمة، وتلك ثلاث نقاط مهمة في مسيرته، لكن ليستر سيتي يأمل أيضا في ذلك. نحقق نتيجة إيجابية، ونعرض من خلالنا كل تفاصيل المباراة التي ستقام اليوم 12-30-2022، حيث ستستأنف مشوار ليفربول في الدوري الممتاز ضد ليستر سيتي.

بث مباشر ليفربول وليستر سيتي

شاهد مباراة ليفربول وليستر سيتي. يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ليستر سيتي في أهم مباريات الدوري الإنجليزي.

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام:

الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش

الساعة 21:00 بتوقيت تونس

الساعة 20:00 بتوقيت المغرب

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي؟

بامكانكم متابعة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي عبر روابط بث متعدد الجودات وبلغات مختلفو بصفة حصرية على موقعنا يلا كورة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي هي كالآتي:

beIN Sports MENA Premium 1 HD، beIN Sports MENA English 1 HD