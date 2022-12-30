مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 30 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

مباراة هامة تجمع اليوم فريق ليفربول ضد نظيره ليستر سيتي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أنياب ليستر سيتي لمواصلة انتصاراته من أجل التقدم أكثر في جدول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك ليفربول 25 نقطة في المركز السادس، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، أولكسيد تشامبرلين.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: داني وارد.

خط الدفاع: كاستاني، ووت فايس، أمارتي، لوك توماس.

خط الوسط: تيليمانس، نديدي، هال.

خط الهجوم: أيوزي بيريز، جيمي فاردي، هارفي بارنز.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 30 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.