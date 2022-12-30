رابط الان ŇÔŴ 1ŚŦ.. بث مباشر ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره فريق بلد الوليد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني 2022-2023.



ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الجمعة 30 ديسمبر، على أرضية ملعب "خوسي زوريلا" معقل الفريق الأندلسي.



بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الجمعة



وكان فريق ريال مدريد قد أنهي مبارياته في الدوري قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، لخوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، بفوزًا صعبًا على حساب نظيره قادش بهدفين مقابل هدف.



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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.



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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بلد الوليد



حراسة المرمي: تيبو كروتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز — ميليتاو — دافيد الابا — فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي — توني كروس — داني سيبايو

خط الهجوم: ماركو أسينسيو — كريم بنزيما — ايدين هازرد



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ترتيب الفريقين في جدول الدوري



ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق برشلونة المتصدر، فيما يتواجد فريق بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.



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القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الجمعة في الدوري الإسباني



وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لجميع أحداث ومواجهات بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، مباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

