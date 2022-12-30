يلا كورة Kooora مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بث مباشر يلا شوت Real Madrid live

روابط بث مباشر دون تقطيع لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يضرب فريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي موعدًا ناريًا مع نظيره بلد الوليد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الاسباني لموسم 2023/2022.



ويدخل فريق ريال مدريد اليوم بدافع الفوز الذي لابديل عنه، وذلك في ظل صراع الصدارة بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة، حيث أنه يرغب في اقتناص الصدارة من برشلونة الذي يتربع على عرش صدارة الليجا برصيد 37 نقطة.



ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، روابط البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الجمعة 30-12-2022 في الدوري الإسباني.



يلا شوت yalla shoot موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنظيره بلد الوليد مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.



ملعب مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني



وسيحتضن ملعب استاد " استاد خوسيه زوريلا"، فعاليات اللقاء المرتقب بين فريق ريال مدريد وبين نظيره فريق بلد الوليد، اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الاسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.



كورة لايف kooralive القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد



ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال شاشة قناة bein sports hd 1.



معلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني



ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء المرتقب اليوم بين ريال مدريد ونظيره بلد الوليد، المعلق الرياضي رؤوف خليف الذي تم تعيينه من قبل شبكة قنوات بي إن سبورتس



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد:-



من المتوقع أن يتسلح فريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، ميندي.

خط الوسط: سيبايوس، فالفيردي، كروس.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس.



موقف ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني



ويدخل فريق ريال مدريد هذا اللقاء وهو يحتل وصافة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يدخل فريق بلد الوليد وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.



يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني دون تقطيع لموسم 2022، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، والتي ستجمع بينهم بملعب استاد خوسيه زوريلا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.

