بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا لايف

بث مباشر ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز عن روابط بث مباشر لمتابعة مباريات الجولة السابعة عشر، خاصة مباراة ليفربول وليستر سيتي.

يلتقي ليفربول مع ليستر سيتي على ملعب أنفيلد رود، ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، بصافرة الحكم كريغ باوسون.

فاز ليفربول بمباراة الإياب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين نظيفين، بعد الخسارة أمام ليستر سيتي في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ملعب كينج باور.

المراكز: قبل مباراة ليفربول – ليستر

يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من 15 مباراة، جمعها زملاء محمد صلاح من الفوز في 7 مباريات، و4 تعادلات و4 هزائم.

بينما يبقى ليستر سيتي في المركز 13 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة من 16 مباراة، جمعها الثعالب من الفوز في 5 مباريات، تعادلين و9 هزائم.

وتتجه أنظار محبي فانتازي البريميرليج في مباراة اليوم نحو الفرعون المصري محمد صلاح صاحب هدف وتمريرة حاسمة في المباراة الماضية، بالاضافة إلى زميله داروين نونيز وبدرجة أقل ترينت أليكساندر أرنولد واندرو روبرتسون.

تشكيلات الفرق: ليفربول – لبستر سيتي

يأتي وصول جاكبو الوشيك في وقت مثالي لليفربول الذي لا يزال دون آرثر ميلو وديوجو جوتا ولويس دياز على المدى الطويل، بينما من غير المرجح أن يتعافى روبرتو فيرمينو من إصابة في ربلة الساق حتى الآن.

جيمس ميلنر وكيرتس جونز يهدفان أيضًا إلى العودة في لقاء ليفربول مع برينتفورد في 2 يناير، حيث من المفترض أن يكون جاكبو متاحًا إذا تمكن ليفربول من التغلب على التفاصيل الاخيرة مع أيندهوفن في الوقت المناسب.

بالمقابل، انضم البلجيكي دينيس برايت إلى جانب ريان بيرتراند، ريكاردو بيريرا، جيمس جاستن، وجوني إيفانز وجيمس ماديسون، ضمن قائمة غيابات ليستر سيتي في مباراة اليوم.

ويجب أن تزيد إصابة برايت من فرص أيوزو بيريز أو مارك أولبرايتون في العودة إلى التشكيلة الأساسية، بينما يمكن أن يستفيد جيمي فاردي وويلفريد نديدي من بعض المداورة للمشاركة أمام الريدز.

تشكيلة ليفربول الأساسية اليوم: أليسون بيكر؛ ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون؛ تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون، هارفي إليوت؛ أوكسليد تشامبرلين، محمد صلاح، داروين نونيز.

تشكيلة ليستر سيتي الأساسية اليوم:

داني وارد؛ كاستانيي، دانييل أمارتي، فايس، توماس؛ بوبكار سوماري، ويلفريد نديدي؛ ايوزو بيريز، ديوسبري-هول، هارفي بارنز؛ باتسون داكا.