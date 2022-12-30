مشاهدة مباراة ليفربول ولستر سيتي رابط مجاني بين سبورت

بث مباشر مباشر ليفربول الان، بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم، يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وفولهام اليوم في مباراة الدوري الانجليزي للاسبوع الثامن عشر، ضمن مباريات اليوم، ويسعى فريق ليفربول في مباراة اليوم لتحقيق النصر في مباراة الليلة، ويعيش ليفربول اليوم.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم

مباراة ليفربول اليوم، بثت على الهواء مباشرة، تمكن فريق ليفربول، خلال مشاركته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام أستون فيلا في الأسبوع السابع عشر، من تحقيق انتصار مهم خلال مشاركته في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز. بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصل فريق ليفربول على ثلاث نقاط من خلال هذا اللقاء، بث مباشر ليفربول يلا شوت حصريا.

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نقوم بتجميع جميع مقاطع الفيديو الرسمية من المواقع الرسمية وقنوات Youtube من ليستر سيتي وليفربول بالإضافة إلى قنوات الدوريات التي يتنافسون فيها. لذلك، عندما يكون هناك بث مباشر رسمي لمباراة ليفربول وليستر سيتي المتاحة، لا يتأخر ذلك. جدار حماية – ستتمكن من مشاهدته على موقع يلا شوت الجديد.

نحن نقدم البث المباشر فقط عندما نتمكن من العثور على بث رسمي من قبل الدوري أو أحد الفرق. إذا كنت غير قادر على مشاهدة البث المباشر على هذه الصفحة، فربما يعني ذلك أنه لا توجد تدفقات رسمية متاحة حتى الآن.

اصطفاف

نقوم بتحديث تشكيلات وتشكيلات الفريق لليفربول – ليستر سيتي في الوقت الفعلي. لم يتم الإعلان عن التشكيلات الأساسية للفرق.

سنرى من سيبدأ مع ليفربول هذه المرة حيث بدأوا مباراتهم الأخيرة مع أليسون وأندرو روبرتسون وفيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد وتياجو ألكانتارا وفابينيو وجوردان هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين وداروين نونيز ومحمد صلاح.

بدأ ليستر سيتي مباراته الأخيرة مع داني وارد ولوك توماس ووات فايس ودانييل أمارتي وتيموثي كاستاني وبوبكاري سوماري ويوري تيلمانز وهارفي بارنز وكيرنان ديوسبري هول ودينيس برايت وباتسون داكا.

احصائيات

استكشف الإحصائيات من مباراة ليفربول وليستر سيتي على yalla shoot – نقوم بتحديث الأرقام على هذه الصفحة في كل ثانية من المباراة.

وجها لوجه

التقى ليفربول وليستر سيتي 6 مرات منذ ديسمبر 2019، فاز ليفربول 4 مرات بينما فاز ليستر سيتي مرتين. جرت آخر مباراة بينهما في 10 فبراير 2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز ليفربول 2-0. سجل ليفربول 13 هدفًا في هذه المباريات الست التي جرت فيها المواجهات، بينما سجل ليستر سيتي 7. لذلك، بشكل عام، يتمتع ليفربول بسجل أفضل في المواجهات المباشرة ضد ليستر سيتي في تاريخه الحديث.

حقق ليفربول 7 من 15 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل 4 وخسر 4 هزائم هذا الموسم. لقد سجلوا 31 هدفًا – 2.07 في كل مباراة، وتنازلت شباكهم عن 18 – 1.20 لكل مباراة. فاز ليستر سيتي في 5 من أصل 16 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل 2 وتلقى 9 هزائم هذا الموسم. لقد سجلوا 25 هدفًا – 1.56 لكل مباراة، وتنازلت شباكهم عن 28 هدفًا – 1.75 في كل مباراة.

النموذج الأخير

وفاز ليفربول بأستون فيلا في مباراته السابقة بينما خسر ليستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في مباراته السابقة. بشكل عام، فاز ليفربول في 11 من آخر 20 مباراة، وخسر 7 وتعادل 2، بينما فاز ليستر سيتي في 8 من آخر 20 مباراة، وخسر 9 وتعادل 3.

فاز ليفربول 4 مرات (1-3 ضد أستون فيلا في 26 ديسمبر، 4-1 ضد ميلان في 16 ديسمبر، 3-1 ضد ساوثهامبتون في 12 نوفمبر و0-0 ضد ديربي كاونتي في 9 نوفمبر) وخسر مرتين (3-2 أمام مانشستر سيتي في 22 ديسمبر و1-3 أمام ليون في 11 ديسمبر) في آخر 6 مباريات.

فاز ليستر سيتي 4 مرات (0-3 ضد ميلتون كينز دونز في 20 ديسمبر، 0-2 ضد وست هام يونايتد في 12 نوفمبر، 3-0 على نيوبورت في 8 نوفمبر و0-2 ضد إيفرتون في 5 نوفمبر. )، خسر مرة واحدة (0-3 أمام نيوكاسل يونايتد في 26 ديسمبر) وتعادل مرة واحدة (0-0 ضد تروا في 10 ديسمبر) في آخر 6 مباريات.

الترتيب المباشر

كالعادة، الترتيب المباشر لدوري إنجلترا الممتاز متوفر ويتم تحديثه في الوقت الفعلي. ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 15 مباراة بينما ليستر سيتي يحتل المركز 13 برصيد 17 نقطة في 16 مباراة.

يسلط الضوء على الفيديو

نقوم بإضافة مقاطع فيديو الأهداف ومقاطع الفيديو الكاملة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الوقت الفعلي. تتم إضافة مقاطع الفيديو الخاصة بالأهداف عادةً بعد دقائق من الحدث الفعلي إذا كان هناك أي مقاطع فيديو رسمية متاحة. يضاف فيديو كامل يسلط الضوء على ليفربول – ليستر سيتي عندما تصبح متاحة على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للدوري أو للفرق.