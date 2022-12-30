يلا شوت الجديد الرسمي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد| مشاهدة أهم مباريات اليوم ريال مدريد ضد بلد الوليد يلاشوت بث مباشر جوال لايف yallashoot حصري

يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.



كورة لايف موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر



وتقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.



موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports HD 1 ببث المباراة.



موقف ريال مدريد وبلد الوليد في جدول الدوري



يحتل بلد الوليد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباريتين وخسر 7 مباريات. ويطمح بلد الوليد في حجز أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم الحالي.



في حين يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 35 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مباريتين وخسر مباراة واحدة. ويطمح الملكي في خطف لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بلد الوليد



حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ألالبا - ميندي.

خط الوسط: فالفيردي - تشواميني - كروس.

خط الهجوم: رودريجو - بنزيما - فينسيوس.

