ads

يلا شوت الجديد الرسمي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد| مشاهدة أهم مباريات اليوم ريال مدريد ضد بلد الوليد يلاشوت بث مباشر جوال لايف yallashoot حصري

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.


كورة لايف موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر


وتقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.


موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد


وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports HD 1 ببث المباراة.


موقف ريال مدريد وبلد الوليد في جدول الدوري


يحتل بلد الوليد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباريتين وخسر 7 مباريات. ويطمح بلد الوليد في حجز أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم الحالي.


في حين يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 35 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مباريتين وخسر مباراة واحدة. ويطمح الملكي في خطف لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.


تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بلد الوليد


حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ألالبا - ميندي.
خط الوسط: فالفيردي - تشواميني - كروس.
خط الهجوم: رودريجو - بنزيما - فينسيوس.
 

مباشرة مباراة ليفربول اليوم موعد مباراة ليفربول اليوم موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي نتيجة مباراة ليفربول اليوم موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر مباراة ليفربول مباشر مباراة ليفربول بث مباشر ليستر سيتي رابط مباشر يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول في الجول مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي

مواد متعلقة

رابط بث مباشر LIVE 1st مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني|| كورة لايف مشاهدة Real madrid تغطية لحظية هدف بنزيما اليوم

يلا لايف HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني يلا شوت أون لاين|| مشاهدة مباراة الريال اليوم Real madrid

الأكثر قراءة

موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية

عاجل.. القصة الكاملة لمأساة العاملين بسلسلة محلات أولاد رجب الشهيرة

عاجل.. أسباب انهيار الدولار بالسوق السوداء (فيديو)

بعد انضمام رونالدو.. أفضل 5 لاعبين أجانب في الدوري السعودي خلال العقد الأخير

عاجل| بعد تخطي الكرتونة 100 جنيه.. "التموين" تتدخل لضبط أسعار البيض

موعد ظهور كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

بعد انتقاله إلى النصر السعودي.. ماذا قدم رونالدو خلال مسيرته الكروية مع الأندية ومنتخب البرتغال؟ (أرقام)

عاجل.. موعد أولى مباريات كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي