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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 30 ديسمبر 2022 في الدوري الاسباني 2022 | بين ماتش مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد yalla shoot

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد

ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية عودة منافسات بطولة الدوري الإسباني، بعد التوقف الطويل بسبب إقامة بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي فاز بها منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد اليوم الجمعة 30 ديسمبر، لحساب مبارايات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز


ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري الإسباني موسم 2023، برصيد 35 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز السادس عشر في ترتيب الجدول برصيد 17 نقطة.


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز


من المقرر أن تلعب مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد مساء اليوم الجمعة 30 ديسمبر، لحساب مبارايات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني 2022-2023.

 

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وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد مساء اليوم الجمعة 30 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب " نيوفو جوسي زورييلا"


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز


تنقل مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة " beIN sports Hd 1 premium"


كما يمكنكم متابعة أحداث اللقاء من خلال التغطية المباشرة لحظة بلحظة التي تقدمها بوابة الفجر الرياضي.


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز


ويعلق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، المعلق الرياضي رؤوف خليف.


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز


من المتوقع أن يدخل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:-


حراسة المرمى:- تيبو كورتوا
خط الدفاع:- فيرلان ميندي- انطونيو رودريجو- دافيد ألابا- داني كارباخال
خط الوسط:- توني كروس- فيديريكو فالفيردي- داني سيبايوس
خط الهجوم:- فينيسوس جونيور- كريم بنزيما- ماركو اسينسيو
 

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