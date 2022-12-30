روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم | كورة لايف مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد الان فى الدوري الاسباني

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، بعض لينكات البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره نادي بلد الوليد، والتى ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري.



يلا شوت.. موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد



ويمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، والتي ستنطلق مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.



كورة لايف.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد



شاهد أحداث البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة " beIN Sports 1 HD Premium".



واستقر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد، والتى ستقام مساء اليوم الجمعة.



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلان ميندي – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.



يلا شوت.. معلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد



وأعلنت شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، على أن المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، هو معلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز.

