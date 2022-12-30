بث مباشر NOW LIVE مباراة ريال مدريد وبلد الوليد Real في الدوري الاسباني بي إن سبورتس beIN SPORTS HD|| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد لايف جودة عالية

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الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، روابط البث المباشر، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره فريق بلد الوليد، اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني 2022-2023.


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ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد، مع نظيره فريق بلد الوليد، اليوم الجمعة 30 ديسمبر الجاري، على ملعب "خوسي زوريلا" معقل الفريق الأندلسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.


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وكان فريق ريال مدريد، قظ نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق قادش بهدفين مقابل هدف، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

 

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد


حراسة المرمي: تيبو كروتوا
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز — ميليتاو — دافيد الابا — فيرلاند ميندي
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي — توني كروس — داني سيبايو
خط الهجوم: ماركو أسينسيو — كريم بنزيما — ايدين هازرد

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ترتيب ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني


ويدخل فريق ريال مدريد هذه المباراة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.


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-القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد
والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد عبر قناة beIN Sports Premium 1.
 

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