بث مباشر هُنـا.. ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت ||GOAL HD بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد Real مباشرة اليوم || روابط يلا لايف OSATORA بث مباشر مباراة ريال مدريد الكاس تعليق رؤوف خليف

رابط مباشر مباراة ريال مدريد اليوم ضد بلد الوليد في مواجهة قوية تأتيكم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم.

بث مباشر هُنـا.. ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت ||GOAL HD بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد Real مباشرة اليوم

ويحتل الملكي المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة بعد 11 انتصار وتعادلين وهزم بلقاء وحيد بينما يأتي نظيره الوليد في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل باثنان وخسر 7 اخرين.





وحقق الريال فوزا مهما على نظيره قادش بهدفين مقابل هدف سجلهم توني كروس وايدير ميليتاو وللاخر لوكاس مارتينيز في اللقاء الذي جمعهم بالجولة 14.

بث مباشر هُنـا.. ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت ||GOAL HD بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد Real مباشرة اليوم

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.



ويمكنكم مشاهدة مباراة وريال مدريد ضد نظيره فريق بلد الوليد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

بث مباشر هُنـا.. ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت ||GOAL HD بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد Real مباشرة اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة وريال مدريد ضد نظيره فريق بلد الوليد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وجاء تشكيل فريق ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، ماركو أسينسيو، داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، كريم بنزيما.

