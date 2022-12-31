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نصائح لمواليد برج الدلو 31 ديسمبر 2022

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2022.

 

ونوفر لكم في بوابة الفجر الالكترونية حظك اليوم الأثنين 31 ديسمبر 2022 وتوقعات الأبراج اليومية على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.

 

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2022.

 

الدلو

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تعرف على.. توقعات برج الدلو لعام 2023

مهنيًا: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفيًا: لا تستغلّ وضع الشريك للحصول على ما تريده منه، بل بادر إلى مساعدته.

صحيًا: ابتعد عن العادات السيئة كالتدخين وإدمان الكحول لأن ذلك مضرّ بصحتك وبنفسيتك.

 

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