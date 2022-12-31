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ماذا تخبئ لك توقعات برج الجدي 31 ديسمبر 2022؟

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

 

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2022.

 

ونوفر لكم في بوابة الفجر الالكترونية حظك اليوم الأثنين 31 ديسمبر 2022 وتوقعات الأبراج اليومية على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.

 

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2022.

 

الجدي

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"ابتعد عن التفكير السلبى".. توقعات مواليد الجدي 30 ديسمبر 2022

مهنيًا: تهوّرك وتصرفك غير المدروسين تجاه الآخرين، قد يدفعانك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنّب ذلك.

عاطفيًا: انعطاف جيد ومزاج رائع ومواعيد حب، ففينوس يدخل العذراء حيث يكون القمر ويلتقي جوبيتير ما يعزز أوضاعك العاطفية.

صحيًا: تساعدك التمارين الرياضية التي تمارسها مع الأصدقاء على التنفيس عن الضغوط.

 

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