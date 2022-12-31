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عاجل - موعد وصول رونالدو رسميًا إلى النصر

الفجر الرياضي
رونالدو
رونالدو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موعد وصول كريستيانو رونالدو للمشاركة مع النصر بشكل رسمي عقب التوقيع مع العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وأعلن نادي النصر عن التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين ونصف حتى انتهاء موسم 2025 في نظير حصوله على 500 مليون يورو بواقع 100 مليون في الموسم الواحد.

 

ووفقًا للإعلامي على العنزي فإن رونالدو سوف يصل يوم الثلاثاء القادم إلى الرياضي للمشاركة مع النصر وخوض أول تدريبات رسمية مع الفريق.

وقال رونالدو بعد الانضمام للنصر السعودي: "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي  يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضمام إلى زملائي بالفريق، لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

 

وينضم كريستيانو رونالدو، لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بعد الإنتهاء من مباراة الفريق غدًا أمام الخليج.
 

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موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية

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