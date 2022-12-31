عاجل.. أول تعليق من رئيس النصر على التعاقد مع رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده الرسمي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في الميركاتو الشتوي.

وتعاقد النصر مع رونالدو لمدة موسمين ونصف في نظير حصوله على 500 مليون يورو بواقع 200 مليون يورو عن الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت والحوافز.

ومن المنتظر وصول رونالدو في الأيام القادمة إلى الرياض من أجل الخضوع للفحص الطبي الثاني مع النادي ثم الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار مسلي آل معمر في الوقت ذاته أن كريستيانو رونالدو مثل أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم.



وأضاف: "وجود رونالدو مع النصر سيدفعه لتحقيق مزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة".



ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، نظيره النصر، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

