ads

عاجل.. أول تعليق من رئيس النصر على التعاقد مع رونالدو

الفجر الرياضي
رونالدو
رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده الرسمي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في الميركاتو الشتوي.

 

وتعاقد النصر مع رونالدو لمدة موسمين ونصف في نظير حصوله على 500 مليون يورو بواقع 200 مليون يورو عن الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت والحوافز.

 

ومن المنتظر وصول رونالدو في الأيام القادمة إلى الرياض من أجل الخضوع للفحص الطبي الثاني مع النادي ثم الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.

txt

صدام جديد بين رونالدو وميسي بعد انتقاله للنصر السعودي.. طالع التفاصيل

txt

اللقاء يتجدد بعد 4 سنوات.. كريستيانو رونالدو في مواجهة الثنائي المصري بالدوري السعودي

وأشار مسلي آل معمر في الوقت ذاته أن كريستيانو رونالدو مثل أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم.


وأضاف: "وجود رونالدو مع النصر سيدفعه لتحقيق مزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة".
 

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، نظيره النصر، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير المقبل.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
 

txt

عاجل - موعد وصول رونالدو رسميًا إلى النصر

txt

بعد انتقاله رسميا إلى "النصر السعودي".. كريستيانو رونالدو ثانِ برتغالي بـ" فارس نجد"

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم كورة 365 بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

عاجل.. أول تعليق من رئيس النصر على التعاقد مع رونالدو

عاجل.. قوات الأمن تصفي إرهابيا في هجوم أمام مسجد الصالحين بالإسماعيلية (فيديو)

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد مكان إقامته في السعودية

عاجل.. المقاولون العرب يكشف حقيقة رحيل عمر فايد إلى الأهلي

عاجل.. أسباب انهيار الدولار بالسوق السوداء (فيديو)

عاجل.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت نارية بشأن عام 2023: "زلازل وعواصف وبراكين" (فيديو)

موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية