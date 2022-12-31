خبيرة أبراج: 2023 لا تحمل عصا سحرية للتغير

قالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد إن 2023 لا تحمل عصا سحرية لتغير ما يحدث ولكن سيكون بها الكثير من الايجابيات، مشيرة إلى أن هناك انفراجة كبيرة لأصحاب برج الدلو في عام 2023.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن علم التنجيم حظي بشعبية كبيرة من قِبل بعض العلماء والباحثين الذين قاموا بتخصيص فصول عن علم التنجيم في كتبهم وأعمالهم، كما أنهم عرفوا كلمة أبراج بأنها "الصعود أو تصاعد مدار الشمس".

وتابعت: “الأبراج الأكثر حظا خلال 2023، هم برج الجدي وبرج الثور وبرج السرطان وبرج الحمل، وفي المقابل الأبراج الأقل حظا هذا العام هم، برج الجوزاء وبرج القوس وبرج الحوت مواليد العشرية الأولى من 19 فبراير إلى 1 مارس، وذلك لدخول زحل إلى برجهم”.

عبير فؤاد: مصر برج الجوزاء وأمريكا السرطان

وقالت إن الدول لها أبراج مثل الانسان والدولة المصرية برج الجوزاء وأمريكا برج السرطان وستكون في حالة صعبة للغاية فى عام 2023، مشيرة إلى أن الرئيس الامريكي جو بايدن سيكون لدية ضغوط كبيرة فى العام الجديد.

وأضافت أن الشعب الفرنسي ليس فرحان بالرئيس الفرنسي ماكرون وغاضب جدًا من سياساته بسبب أزمة الطاقة، متوقعة بانقلاب فى فرنسا عام.2023

وتابعت: "المملكة العربية السعودية سيكون لها صعود كبير فى 2023 وستسيطر في العام الجديد على كافة الاصعدة، خاصة ولى العهد السعودي محمد بن سلمان سيكون له حظ كبير في 2023.

وتوقعت حظًا سيئًا لإيران والرئيس الايراني وممكن ان يكون هناك تغيير في الرئاسة في إيران.

وابتعاد عن الأضواء وسوف تعاني في النصف الأول من العام من متاعب صحية ونفسية وخلافات زوجية.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية، أنه من المهم في هذه المرحلة أن يقف بجانبها المخلصون، وألا يتخلوا عنها في النصف الثاني من العام تبتعد عن الأضواء.

النجوم الأكثر حظًا في 2023



وقالت عبير فؤاد، إن هناك تغير جذري في شكل العالم خلال عام 2023 مشيرة إلى أن توقعات الأبراج تشير كذلك إلى ارتفاع اسعار الذهب خلال عام 2023.

وأشارت إلى أن الفنان كريم عبد العزيز واحمد عز وعمر دياب وسمية الخشاب وايمي سمير غانم الاكثر حظًا في عام 2023.

وتابعت: "الحظ سيلعب اكثر مع النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر في عام 2023 ".

وأشارت إلى أن الملياردير الشهير ايلون ماسك مالك تويتر سيحقق مكاسب كبيرة في عام 2023.