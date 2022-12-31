خبيرة فلك تكشف توقعاتها لمصر في 2023

قالت خبيرة الأبراج عبير محمود، إن مولود برج الحمل سيكون صاحب حظ جيد في عام 2023 وسيشهد نصرهم على أعدائهم وحظ في الدراسة وتفوق وسعادة وخطوبة وإسراع في الزواج، ولكن عليهم الاحتراس في هذه الفترة لتراجع كوكب المريخ.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المناخ سيشهد تقلبات سيئة بعد شهر مارس القادم وسيستمر لمدة عامين ونصف، بينما ستشهد البورصة المصرية استقرارا خلال 2023.

وتابعت خبيرة الأبراج، عام 2023 الجديد سيشهد العديد من الزلازل في العواصم ولكن ليست مدمرة وسيمر دون خسائر في الأرواح.

زلازل وبراكين

ولفتت إلى هناك بعض الدول العربية ستتأثر بالزلازل والبراكين والعواصف والأمطار الرعدية.

توقعاتها لمصر في 2023

وقالت خبيرة الأبراج عبير محمود، إن العام الجديد 2023 سيشهد استثمارات كبيرة جدا في البينة التحتية وفضائح اجتماعية كثيرة،

وأضافت خبيرة الأبراج، أسعار الدولار ستشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة، مع دخول كوكب المريخ في برج الجوزاء بالإضافة لتراجعه، وأسعار الذهب أيضا ستبدأ في التراجع خلال شهر مايو 2023.

توقعات أداء البورصة المصرية

وتابعت خبيرة الأبراج، المناخ سيشهد تقلبات سيئة بعد شهر مارس القادم وسيستمر لمدة عامين ونصف، بينما ستشهد البورصة المصرية استقرارا خلال 2023.

زيادة البحث عن توقعات 2023

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2023.

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2023.