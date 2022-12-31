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تنبؤات سارة للسعودية وحظ سيئ لإيران.. توقعات الدول في 2023

الفجر الفني
بوابة الفجر

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن الدول لها أبراج مثل الانسان والدولة المصرية برج الجوزاء وأمريكا برج السرطان

توقعات مستقبل أمريكا في 2023

 

وقالت إن واشنطن ستكون في حالة صعبة للغاية فى عام 2023.

 

وأشارت إلى أن الرئيس الامريكي جو بايدن سيكون لدية ضغوط كبيرة فى العام الجديد.

 

سخط فرنسي على ماكرون 

 

وأضافت أن الشعب الفرنسي ليس فرحان بالرئيس الفرنسي ماكرون وغاضب جدًا من سياساته بسبب أزمة الطاقة، متوقعة بانقلاب فى فرنسا عام 2023.

 

حظوظ السعودية في 2023

 

 

وتابعت: "المملكة العربية السعودية سيكون لها صعود كبير فى 2023 وستسيطر في العام الجديد على كافة الاصعدة، خاصة ولى العهد السعودي محمد بن سلمان سيكون له حظ كبير في 2023.

 

حظ سيئ لايران في 2023

 

وتوقعت حظًا سيئًا لإيران والرئيس الايراني وممكن ان يكون هناك تغيير في الرئاسة في إيران.

 

زيادة البحث عن توقعات 2023
 

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2023.

 

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2023.

 

 

 

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