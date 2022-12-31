لايف stream الجديد مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد أبها في الدوري السعودي kora live بث مباشر مباراة اتحاد جدة اليوم

يقدم لكم الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة اتحاد جدة مع نظيره أبها اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر الجاري على استاد "الأمير سلطان بن عبدالعزيز"، وذلك في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.



لايف الجديد مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد أبها في الدوري السعودي

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات، بينما يحتل فريق أبها المركز السابع برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاء وخسارة أربع مباريات.



موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة اتحاد جدة مع نظيره أبها اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



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التشكيل المتوقع لاتحاد جد أمام أبها في الدوري السعودي

حراسة المرمي: جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني

خط الوسط: إيجور كورونادو، طارق حامد، هيلدر كوستا، عبدالرحمن العبود

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد أبها في الدوري السعودي

تُذاع مباراة اتحاد جدة وفريق أبها مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويستعرض لكم الفجر الرياضي تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة اتحاد جدة مع نظيره أبها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.



قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي: نيل سات

- تردد 12523

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 3/4



قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي عرب سات

- التردد 11747.

- الإستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

