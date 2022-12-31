يلا شوت Live HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر دون تقطيع مباراة مانشستر يونايتد yalla shoot

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون، اليوم السبت 31 ديسمبر، لحساب منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

كوره لايف بث مباشر دون تقطيع لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

موقف فريق مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة جمعهما من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة 4 مباريات وتسجيل 23 هدفـًا وتلقي 18، على الجانب الآخر يقع ولفرهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.



مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت 31 ديسمبر، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



تلعب مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي على أرضية استاد مولينو معقل الوولڤز.



بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مباراة ولفرهامبتون بالتشكيل التالي:-

ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت- لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو- كريستيان إريكسين- أنتوني- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: مارسيال - ماركوس راشفورد.



كوره لايف بث مباشر دون تقطيع لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تعد قنوات بي إن سبورتس ناقل حصري مباشرة لجميع المباريات في البريميرليج، لذلك سوف تنقل احداث اللقاء المرتقب بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون من خلالها.



تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون:-

قناة bein sports 1 premium (قمر يوتلسات): التردد 11013 أفقي، معدل الترميز 27500.

على سهيل سات: 11547 عمودي، بمعدل ترميز 27500.

على نايل سات (Nilesat) عن طريق التردد التالي: 11013 أفقي، معدل الترميز 27500

