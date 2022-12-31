كورة لايف fel3arda مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون بث مباشر twitter يلا شوت كورة بث مباشر اونلاين

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر الحالي وهي التي تجمع بينهما على ستاد مولينيو لحساب مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي يلا شوت.



- موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون السبت في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة والساعة 3:30 عصرا بتوقيت السعودية والدوحة و4:30 بتوقيت أبو ظبي عبر يلا لايف الجديد.

- ترتيب مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري

ويحتل المان يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة بعد 9 انتصارات وتعادلين وهزم بأربعة بينما يأتي نظيره ولفرهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بأربعة وخسر 9 اخرين.



- اخر نتيجة لمانشستر يونايتد في الدوري

واكتسح الشياطين الحمر نظيره نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة سجلها كل من فريد وانتوني مارسيال وماركوس راشفورد في اللقاء الذي جمعهم بالجولة 17.



- القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات الدوري عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف بث مباشر دون تقطيع.



كما يوجد عدد من القنوات المفتوحة وهم كالأتي:-

TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.

قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.

قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

قناة M. Liga de Campeones HD

Astra 19.2°E – 10979 V 22000

Astra 19.2°E – 11259 V 22000

قناة LaLiga TV Bar M3

Astra 19.2°E – 11097 V 22000

قناة Sky Sport 3 Austria HD

Astra 19.2°E – 11171 H 22000



- تشكيل المان يونايتد المتوقع أمام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا، فاران، شاو، مالاتسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، اريكسن، فيرنانديز.

خط الهجوم: انتوني، راشفورد، مارسيال.

