رابط kora live الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اونلاين بث مباشر مباراة Manchester اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي "روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق وولفرهامبتون اليوم.



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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

وسيتم إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.



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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وولفرهامبتون

حارس المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت- لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو- كريستيان إريكسين- أنتوني- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: مارسيال - ماركوس راشفورد.



تشكيل وولفرهامبتون المتوقع ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سا.

خط الدفاع: سيميدو، كولينز، كيلمان، آيت نوري.

خط الوسط: موتينيو، نيفيز، نونيز، هوانج.

خط الهجوم: كوستا، جيديس.



ترتيب مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الوكيل الوحيد لبث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما سيتم إذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports Premium 1

