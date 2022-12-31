يلا شوت Premium مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر kora onlina كورة لايف new

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، روابط البث المباشر لمشاهدة المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد مع نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يلا لايف.. بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، على تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وولفرهامبتون

حارس المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت- لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو- كريستيان إريكسين- أنتوني- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: مارسيال - ماركوس راشفورد.

تشكيل وولفرهامبتون المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سا.

خط الدفاع: سيميدو، كولينز، كيلمان، آيت نوري.

خط الوسط: موتينيو، نيفيز، نونيز، هوانج.

خط الهجوم: كوستا، جيديس.

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ترتيب مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم، وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

-القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports Premium 1