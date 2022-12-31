عاجل.. الضرائب: اخر فرصة لإنهاء المنزاعات الضريبية



أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن غدًا الأحد، آخر موعد لقبول طلبات إنهاء منازعات «الضريبة العقارية» المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم علي اختلاف درجاتها، نظرًا لأن آخر يوم يوافق أجازة أسبوعية، لافتًا إلى أن هناك توجيهات لمناطق ومأموريات الضرائب العقارية المختصة بجميع المحافظات بتسهيل إجراءات قبول طلبات هؤلاء الممولين المتنازعين.

أضاف أن الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة غدًا الأحد لقبول طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، شهدت إقبالًا كبيرًا من الممولين، موضحًا أن لجان إنهاء المنازعات، تعد لجانًا توافقية تنظر المنازعة الضريبية، وتحقق العدالة الناجزة وفقا لأحكام القانون.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة حتى غد الأحد؛ وفقًا للقانون؛ على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار البيان، إلى أن هناك تطويرًا مستمرًا فى آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذى حدده القانون، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ملتزمة بحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، والعمل على تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.