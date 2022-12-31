ads

عاجل.. الضرائب: اخر فرصة لإنهاء المنزاعات الضريبية

الاقتصاد
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط


أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن غدًا الأحد، آخر موعد لقبول طلبات إنهاء منازعات «الضريبة العقارية» المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم علي اختلاف درجاتها، نظرًا لأن آخر يوم يوافق أجازة أسبوعية، لافتًا إلى أن هناك توجيهات لمناطق ومأموريات الضرائب العقارية المختصة بجميع المحافظات بتسهيل إجراءات قبول طلبات هؤلاء الممولين المتنازعين.
أضاف أن الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة غدًا الأحد لقبول طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، شهدت إقبالًا كبيرًا من الممولين، موضحًا أن لجان إنهاء المنازعات، تعد لجانًا توافقية تنظر المنازعة الضريبية، وتحقق العدالة الناجزة وفقا لأحكام القانون.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة حتى غد الأحد؛ وفقًا للقانون؛ على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار البيان، إلى أن هناك تطويرًا مستمرًا فى آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذى حدده القانون، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ملتزمة بحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، والعمل على تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية وانهاء المنازعات انهاء منازعات الضريبية

الأكثر قراءة

عاجل| «أمطار رعدية».. الأرصاد السعودية تكشف عن كواليس حالة الطقس بالمملكة

عاجل.. الضرائب: اخر فرصة لإنهاء المنزاعات الضريبية

أكبر عقد للاعب كرة قدم في التاريخ.. كم يحصل رونالدو في الثانية الواحدة؟

صفقات الأهلي المنتظرة.. الخطيب يستجيب لمطالب كولر

5 مكاسب خرافية بعد انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم كورة 365 بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

سعر الحديد والأسمنت فى مصر اليوم السبت 2022/12/31

عاجل.. موعد وصول رونالدو إلى السعودية للانضمام للنصر