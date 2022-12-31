ارتفاع اسعار بيع الديزل 19% في السعودية

أعلنت شركة ارامكو عملاق النفط السعودي رفع اسعار الديزل بينما استقرار باقي انواع المحروقات الاخري بداية من عام 2023.

ورفعت ارامكو السعودية سعر بيع الديزل في السوق المحلي بـ 19% ليصل السعر إلى 0.75 ريال للتر مرتفعًا من 0.63 ريالًا سعوديًا، بينما استقرت أسعار كافة أنواع المحروفات الأخرى على ما هي عليه عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، 2.33 للتر البنزين 95، 0.81 ريال للكيروسين، و0.9 لغاز البترول المسال.

وكانت اسعار النفط قد اغلقت تعاملاتنها عام 2022 الخام مرتفعا عند 86 دولار للبرميل

وعلى مدار عام 2022 ارتفع سعر النفط خلال بنسبة 10% فقط، وسجل أعلى مستوى له منذ عام 2008 عند 134.9 دولار للبرميل بعد اندلاع الحرب الروسية الاوركرانية، ولكنه سرعان ما انخفض مع ضعف الطلب عالميًا ومخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، واستمرار إغلاقات الصين التي خففتها بنهاية العام 2022.