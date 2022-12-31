ليلة رأس السنة.. أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2023 ورسائل الـ "sms"

أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2023، ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال عام 2023 وتوديع 2022 الذي شهد العديد من الأحداث والقضايا التي شغلت اهتمام الكثيرين، كما تضمن العديد من الموضوعات التي قلبت الرأي العام، من الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى قضية فتاة بورفؤاد التي قتلت والدتها بمساعدة عشيقها الطفل صاحب الـ14 عامًا.

أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2023

ويبحث الكثيرون عن أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2023 اليوم السبت الموافق الـ31 من ديسمبر 2022، من أجل استقبال العام الجديد وسط آمال وأمنيات بان يحمل هذا العام الأفضل للجميع.

أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2023 ورسائل الـsms

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها ومتابعيها الكرام، أفضل وأجمل أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2023 ورسائل الـsms التي يمكن إرسالها وتبادلها بين الأحباب والأصدقاء والأزواج في ليلة رأس السنة بالسطور التالية:

أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2023

سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

ماتفكرش إن ده صوت رنة موبايلك.. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير.

فى قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك. وبسنه جديدة هنيتك

بالسّنة الجديدة أهنّيكم، وأدعي ربّي يخلّيكم، يحفظكم ويفرّحني فيكم، ويسعدكم ولفوق يعلّيكم.

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين وأقووول كل عام وأنتي بخير.

كل عام وأنتم في قلوبنا، ساكنون بين أهدابنا، تمونون على أرواحنا يا أغلى ما في حياتنا.

كثر ما أغليك في هاليوم أهنّيك، أدعيلك وأبكيك، عودلي الله يخلّيك، وخلّي العيد عيدين.

النّاس في العيد تحتفل، وأنا بحببيي محتفل، إن كلّ الناس عندها عيد، أنا عندي مليون عيد.

بالسّنة الجديدة نذكّركم، وبالخيرات نيجيكم، وبالأنوار والأفراح نشارككم.

سنة جديدة على الأبواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات

للغالين بس اللي أحبهم ويحبوني كل عام وأنت بخير بالسنة الجديدة.

مرت سنة وجت سنة وأنا وأنت في عز وهنا.. أهنيك بالعام الجديد.

أحلى لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد

راحت سنة بكل ما فيها.. وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت… أغلى واحلى مافيها

يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني بدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم.

أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير.

سنة جديدة على الابواب.. وحبك بقلبي لسه ما مات.. مصيرك ترجع لي.. وتندم على اللي فات.

تليفونى مسكين حرارته أربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين.

كل سنه والدنيا بين إيديكي والضحكه ما تفارق عينيكي وسنة جديدة جميلة علينا وعليكي ياحبيبتي.