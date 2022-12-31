أجمل عبارات ورسائل تهنئة العام الجديد 2023 للأهل والأحباب والأصدقاء

تهنئة العام الجديد 2023، ساعات قليلة ونودع عام 2022 ونستقبل العام الميلادي الجديد 2023، حيث اعتاد الأشخاص على تبادل رسائل التهنئة التي حمل اجمل الكلمات والعبارات عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الـsms.

العام الجديد 2023

ويبحث رواد مواقع التواصل عن أجمل عبارات ورسائل تهنئة العام الجديد 2023 عبر مختلف محركات البحث وعلى رأسها جوجل، إذ يحتفل الأناس ببداية السنة الجديدة، التي تعتبر مناسبة رائعة لتبادل التهاني بين الأهل والأحباب.

تهنئة العام الجديد 2023

وتقدم بوابة الفجر أجمل عبارات ورسائل تهنئة العام الجديد 2023 التي تصلح أن يعايد بها الأشخاص أنفسهم وذويهم، كما يمكن التهنئة بها بين أصدقاء العمل والأهل والأزواج وفي مختلف الأماكن.

رسائل وعبارات تهنئة العام الجديد 2023

في بداية السنة الجديدة ربي لا تريني في أهلي وأصدقائي وأحبتي أي مكروه وأعطهم طول الصحة وأن ترحم كل غالي فقدناه.

عام جديد يطل عليكم، ليشهد على استمرار سعيكم ونجاحاتكم، نتمنى أن يحمل لكم الخير والبركة ودوام العافية.

بداية سنة جديدة وأول أمنيه آتمناها ربي لا تريني في زوجي وأولادي أي مكروه.

مع بداية سنة جديدة زوجي انت الشخص الوحيد الذي يستحق كل الحب والتهاني.

زوجي ﺣﻠﺖ علينا ﺳﻨﻪ جديدة وانت بجانبي فأمنيتي ﺃﻥ تبقى معي كل عام ﻱ ﺃﺭﻭﻉ من ﺃﺩﺧﻠﻪ القدر لعالمي.

لزوجي الحبيب، أحبك في ختام العام وفي بدايته، وأحبك كل الأيام، وكل عام أنت بخير.

سنة قادمة على الأبواب يا أغلى الأحباب، كل عام أنت بخير وحياة لأسرتك.

كل سنة أنت أول وأجمل قلب حنون وشمعة تنير دربي.

انظر للقمر البعيد وبشره بقدوم عام جديد، وأنت في عيني أغلى وأعز حبيب.

زوجى أغلى الناس سميتك وفي قلبي خبيتك، وبالسنة الجديدة السعيدة هنيتك.

سنة مضت نودعها بالفرح والسرور، وأهنئك في السنة الجديدة بأجمل الكلام المعسول.

ساعات قليلة ويبدأ عام جديد اللهم حقق لي كل ما أتمناه وأجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

أستودع الله أهلي وأحبابي من كل هم وأن تكون السنة الجديدة سنة خير وسعادة عليهم وأن يحقق لي ربي ما أحلم به.

اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه واجعل السنة الجديدة فاتحة خير على وعلى أهلي وأحبتي كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

اللهم أجعل السنة الجديدة فاتحة خير على وعلي أهلي وأحبتي وكل عام وأنتم بخير.

في دخول العام الجديد ربى لا تكسر لي قلبا ولا تصعب على أمرا وأحفظ لي عائلتي وأحبتي.

ربي قبل أن ينتهي هذا العام إني أودعتك باقي أيامه وعامي الجديد رجوتك اجعله عام سعادة وهناء ولا تريني في عائلتي بأسا يبكيني قهرًا.

نتمنى لكم أطيب التهاني بمناسبة حلول العام الجديد، على أن يحمل لكم الخير والسعادة كل عام وأنتم بخير.

في التحديات والصعوبات يظهر معادن الأشخاص وجوهرهم السليم أتمنى أن يجمل العام الجديد كل الخير والسعادة لكم، وأن يقدّر معدنكم الطيب وجوهركم الأصيل.