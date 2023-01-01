رئيس الوزراء: وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين في هذه الحالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بالتيسيرات التي كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسؤولين، فور وصوله لميناء الإسكندرية، اليوم، إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، كما تفقد أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.