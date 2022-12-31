الآن NOW 1st LIVE بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي|| رابط مباراة ضمك والهلال SSC هدف كاريلو

يقدم لكم الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة الهلال ضد نظيره ضمك في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري على ملعب "فيصل بن علي"، ضمن منافسات الجولة الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي



يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مباراة الهلال مع نظيره ضمك اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



ويحتل فريق الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، بينما يحتل فريق ضمك المركز السادس برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في أربعة لقاءات والتعادل في خمس مباريات.



يلا لايف الجديد بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.



خط الدفاع: ناصر الدوسري، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: أندريه كاريلو، محمد كنو، جوستافو كويلار.



خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو.



كورة لايف بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي



تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الهلال ضد ضمك مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي.



وأسندت إدراة شبكة قنوات SSC السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال أمام نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي، للمعلق عبدالله الحربي.

