ناو لايف NOW بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي يلا شوت SSC جوال HD دون تقطيع جودة عالية هدف إيجالو

روابط بث مباشر دون تقطيع لمباراة الهلال وضمك اليوم في الدوري السعودي، يضرب فريق الهلال السعودي بقيادة رامون دياز موعدًا ناريًا أمام نظيره فريق ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023/2022، وذلك وسط ترقب وانتظار كبير لجميع محبي وعشاق فريق الهلال السعودي والدوري السعودي والكرة العربية في كل مكان حول العالم.



ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، بث مباشر مباراة الهلال وضمك اليوم السبت 31-12-2022 في دوري روشن السعودي، وذلك بالإضافة لموعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة وموقف الفريقين.



يلا شوت yalla shoot موعد مباراة الهلال وضمك اليوم في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يلتقي الهلال بفريق ضمك مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ملعب مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي



وسيحتضن ملعب استاد "فيصل بن فهد" فعاليات اللقاء المرتقب بين فريق الهلال وبين نظيره فريق النصر، اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.



كورة لايف kooralive القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك



ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات SSC الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن في الوطن العربي، وذلك من خلال شاشة قناة SSC Sports hd 1.



معلق مباراة الهلال وضمك اليوم في دوري روشن السعودي



ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء المرتقب اليوم بين الهلال والنصر، المعلق الرياضي الكبير عبدالله الحزبي الذي تم تعيينه من قبل شبكة قنوات SSC.



تشكيل الهلال المتوقع أمام ضمك:-



من المتوقع أن يتسلح فريق الهلال بقيادة رامون دياز بتشكيل مكون من:-



في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج، علي البليهي، ناصر الدوسري.

في خط الوسط الإرتكاز: جوستافو كويلار، محمد كنو.

في خط الوسط المهاجم: ميشيل، فييتو، سالم الدوسري.

في الهجوم: أوديون إيجالو.



موقف الهلال وضمك في دوري روشن السعودي



ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء وهو يحتل المركز الرابع من ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يدخل فريق ضمك وهو يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة.



يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك اليوم في دوري روشن السعودي دون تقطيع لموسم 2022، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري السعودي، والتي ستجمع بينهم بملعب استاد فيصل بن فهد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.

