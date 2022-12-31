روابط يلا شوت TwItter.. الهلال بث مباشر.. مشاهدة مباراة ضمك والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت Damac vs Al Hilal yalla shoot

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الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة الهلال وضمك اليوم السبت 31 ديسمبر، على أرضية ملعب "فيصل بن علي"، ضمن منافسات الجولة الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.


بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي للمحترفين


موعد مباراة الهلال أمام ضمك

 

شاهد مباراة الهلال من هنا 


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الهلال وضمك اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.


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عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي ضد ضمك في الدوري السعودي

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على رأسها الهلال ضد ضمك.. مواعيد مباريات السبت 31 ديسمبر في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة


ترتيب الفريقين في جدول الدوري


ويحتل فريق الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز السادس برصيد 17 نقطة.


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تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ضمك في الدوري السعودي


حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: ناصر الدوسري، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد.
خط الوسط: أندريه كاريلو، محمد كنو، جوستافو كويلار.
خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو.


كورة لايف بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي، إضغط هنا
القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك

 


وأعلنت مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، عن امتلاكها حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


— تردد قناة SSC نايل سات
• تردد القناة: 12523
• الاستقطاب: أفقي
• معدل الترميز: 27500
• معامل التصحيح: 5/6
— تردد قناة SSC عرب سات
• تردد القناة: 12417
• الاستقطاب: عمودي
• معدل الترميز: 27500
• معدل تصحيح الخطأ: 4/3
 

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