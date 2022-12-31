روابط يلا شوت TwItter.. الهلال بث مباشر.. مشاهدة مباراة ضمك والهلال بث مباشر اليوم يلا شوت Damac vs Al Hilal yalla shoot

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة الهلال وضمك اليوم السبت 31 ديسمبر، على أرضية ملعب "فيصل بن علي"، ضمن منافسات الجولة الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.



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موعد مباراة الهلال أمام ضمك



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الهلال وضمك اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.



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ترتيب الفريقين في جدول الدوري



ويحتل فريق الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز السادس برصيد 17 نقطة.



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تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ضمك في الدوري السعودي



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: أندريه كاريلو، محمد كنو، جوستافو كويلار.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو.



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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك



وأعلنت مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، عن امتلاكها حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



— تردد قناة SSC نايل سات

• تردد القناة: 12523

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معامل التصحيح: 5/6

— تردد قناة SSC عرب سات

• تردد القناة: 12417

• الاستقطاب: عمودي

• معدل الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 4/3

