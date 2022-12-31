ناو بث مباشر مباراة الهلال وضمك في ديربي الدوري السعودي KSA يلا شوت قناة SSC|| مشاهدة مباراة الهلال al hilal vs Damac هدف سالم الدوسري اليوم
وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وضمك مساء السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة و9:30 بتوقيت أبو ظبي عبر يلا لايف الجديد.
- ترتيب الهلال وضمك في الدوري
ويحتل الزعيم المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بعد 6 انتصارات و3 تعادلات وهزم بلقاء وحيد بينما يأتي نظيره ضمك في المركز السادس برصيد 17 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بخمسة وخسر مباراة.
- اخر نتيجة لمباراة الهلال في الدوري
وتعادل الزعيم الهلال ايجابيا مع نظيره النصر "العالمي" بهدفين لكل منهم سجلهم كل من تاليسكا وعبد الرحمن غريب وأيضا سالم الدوسري واوديون ايجالو.
شاهد مباراة الهلال من هنا
- القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك
وأعلنت مجموعة ssc السعودية الرياضية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات دوري روشن السعودي عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف بث مباشر دون تقطيع.
تردد ssc
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
- تشكيل الهلال المتوقع أمام ضمك
حراسة المرمى: المعيوف
خط الدفاع: عبد الحميد، هيون سو، جحفلي، البريك.
خط الوسط: كاريلو، كنو، كويلار، الدوسري.
خط الهجوم: فيتو، ايجالو.