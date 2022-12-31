بث مباشر Twitter.. مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون يلا شوت في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر ارسنال الآن Arsenal vs Britghon كورة لايف اون لاين هدف مارتينيلي

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون مساء اليوم السبت 31 ديسمبر، لحساب منافسات الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية برصيد 40 نقطة ويهدف إلى التتويج باللقب الغائب، ويقع برايتون في المركز السابع برصيد 24 نقطة.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي



موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية احداث اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة آرسنال ضد برايتون



ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق آرسنال المواجهة المرتقبة بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: كيران تيرمي، وليام سليبا، بينجامين وايت، جابريال ماغلاس.

خط الوسط: تشاكا، ثوماس بارتي، أوديغارد.

خط الهجوم: غابرييل مارتنيلي، إدوارد نيكيتا،ساكا

Our final warm-up this year 💪 pic.twitter.com/Idm7FN6lCw — Arsenal (@Arsenal) December 31, 2022



وعلى الجانب الآخر فمن المتوقع أن يدخل المدير الفني لفريق برايتون اللقاء بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: جويل فيلتمان، لويس دانك، ليفاي كولويل، بيرفيس إستيبنان.

خط الوسط: بيلي غليمور، باسكال غروس، ميتوما، آدم لالانا، سولي مارش.

خط الهجوم: ليوناردو تروسارد.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة آرسنال ضد برايتون



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون



تنقل مباراة آرسنال ضد برايتون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة "beIN Sports Premium HD1".



تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون:-



قناة bein sports 1 premium (قمر يوتلسات): التردد 11013 أفقي، معدل الترميز 27500.

على سهيل سات: 11547 عمودي، بمعدل ترميز 27500.

على نايل سات (Nilesat) عن طريق التردد التالي: 11013 أفقي، معدل الترميز 27500.

