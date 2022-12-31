روابط بث مباشر.. مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون الآن بث مباشر في الدوري الانجليزي يلا شوت.. تابع لايف HD PLUS تويتر ماتش ارسنال وبرايتون اتفرج هدف ساكا

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الفجر الرياضي
ارسنال
ارسنال

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال أمام نظيره نادي برايتون، وذلك بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي


موعد مباراة آرسنال ضد برايتون

 

شاهد المباراة من هنا


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


ويحتل نادي آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، ويأتي نادي برايتون في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

 

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تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة برايتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

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يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة آرسنال ضد برايتون


ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق آرسنال المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: آرون رامسديل.
خط الدفاع: كيران تيرمي، وليام سليبا، بينجامين وايت، جابريال ماغلاس.
خط الوسط: تشاكا، ثوماس بارتي، أوديغارد.
خط الهجوم: غابرييل مارتنيلي، إدوارد نيكيتا،ساكا


بينما من المتوقع أن يدخل المدير الفني لفريق برايتون اللقاء بالتشكيل التالي:-

 


حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: جويل فيلتمان، لويس دانك، ليفاي كولويل، بيرفيس إستيبنان
خط الوسط: بيلي غليمور، باسكال غروس، ميتوما، آدم لالانا، سولي مارش.
خط الهجوم: ليوناردو تروسارد.


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة آرسنال ضد برايتون


القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون


وتذاع أحداث مباراة آرسنال ضد برايتون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة "beIN Sports Premium HD1".
 

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