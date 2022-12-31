بث مباشر live مباراة ارسنال وبرايتون الدوري الانجليزي || متابعة مباراة ارسنال وبرايتون كورة لايف اتش دي Arsenal GOAL || رابط تويتش سريع مشاهدة ارسنال وبرايتون لايف

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال استعداداته لمواجهة نظيره فريق برايتون اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة آرسنال ضد برايتون



وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب برايتون.

وينفرد فريق آرسنال بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز السابع برصيد 24 نقطة.



كورة لايف بث مباشر مباراة آرسنال وبرايتون



وسوف يتم نقل مباراة آرسنال ضد نظيره فريق برايتون اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وبالتحديد قناة beIN sports HD 1 premium.



ويتوقع أن يكون تشكيل فريق آرسنال أمام نظيره فريق برايتون مكون من:-



في حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تيريني، مجالس، ساليبا، وايت.

خط الوسط: تشاكا، بارتي، مارتينيلي، أوديجارد، ساكا.

خط الهجوم: نيكيتا.

