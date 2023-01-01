عاجل.. وزير المالية: نتطلع للدعم الهندي لمبادرتي تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر وإنشاء تحالف الديون المستدامة



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمتلك بيئة أعمال أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، موضحًا أننا لدينا فرص استثمارية واعدة ترتكز على بنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية؛ بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادى، على نحو يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.



أضاف الوزير، فى لقائه بالسفير الهندى بالقاهرة أجييت جوبيتيه، أننا حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجال السياسات المالية؛ اتساقًا مع ما شهدته العلاقات المصرية الهندية من تطور كبير خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى «الدعم الهندي» لمبادرتي «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر» و«إنشاء تحالف الديون المستدامة»، اللتين تم إطلاقهما في «يوم التمويل» على هامش مؤتمر المناخ «COP27».



قال أجييت جوبيتيه، السفير الهندى بالقاهرة، إن الشركات الهندية تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب بمصر، التي تمتلك بيئة خصبة ذات سوق ضخم وممتد يمتلك كل مقومات التنمية، موضحًا حرص الجانب الهندى على تعميق التعاون مع الجانب المصرى في كل المجالات، خاصة الاقتصادية، ودفع العلاقات التجارية بين البلدين للاستفادة من الفرص التصديرية لديهما، إضافة إلى دراسة تمويل التجارة عبر آليات لتسوية المدفوعات بالعملات المحلية، وكذلك بحث التعاون في مجال الشمول المالى، وميكنة الخدمات الحكومية.



حضر اللقاء: شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

