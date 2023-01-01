البطالة في الهند ترتفع لأعلى مستوى في 16 شهرا في ديسمبر

أظهرت بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي يوم الأحد أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 8.30 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مسجلا أعلى مستوى في 16 شهرا، مقابل 8.00 بالمئة في الشهر السابق.

كما أوضحت البيانات أن معدل البطالة في الحضر ارتفع إلى 10.09 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقابل 8.96 بالمئة في الشهر السابق، بينما انخفض معدل البطالة في القرى إلى 7.44 بالمئة مقابل 7.55 بالمئة.

وقال ماهيش فياس المدير التنفيذي للمركز إن الارتفاع في معدل البطالة ليس "سيئا مثلما قد يبدو"، إذ أنه يأتي على خلفية زيادة صحية في معدل المشاركة في القوى العاملة، التي ارتفعت إلى 40.48 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، مسجلة أعلى مستوى في 12 شهرا.

وذكر فياس لرويترز "الأهم هو أن معدل العمالة ارتفع في ديسمبر إلى 37.1 بالمئة وهو من جديد أعلى مستوى منذ يناير 2022".

ويظل احتواء التضخم وتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذي يدخلون إلى سوق العمل من أكبر التحديات لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة المقررة في 2024.

وأظهرت بيانات ربع سنوية منفصلة جمعها مكتب الإحصاءات الوطني ونشرها في نوفمبر تشرين الثاني أن معدل البطالة تراجع إلى 7.2 بالمئة في الربع الممتد من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بالمقارنة مع 7.6 بالمئة في الربع السابق.