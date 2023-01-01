مفاجأة في مواعيد صرف متأخرات يناير للعاملين بالدولة احتفالًا بعيد الميلاد المجيد

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023، حيث أنه تم تبديل موعد صرف المتأخرات للعاملين بالدولة احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

ومن جهتها، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2023 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأكدت المالية أنه تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالبت وزارة المالية، الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف المتأخرات للعاملين بالدولة احتفالًا بعيد الميلاد المجيد

وأكد طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، ولكل الجهات الإدارية بالدولة، سيتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 5 يناير بدلًا من يوم الأحد 8 يناير احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

صرف مرتبات شهر يناير

وكشفت وزارة المالية أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 23 و24 و25 و29 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 5 و8 و10 من الشهر ذاته.

ومن جهته، أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.