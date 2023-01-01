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المالية تكشف عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

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مرتبات يناير
مرتبات يناير

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023، حيث يبحث العاملين بالدولة منذ بداية شهر يناير عن مواعيد صرف المرتبات لمعرفة المواعيد التي سيتم فيها صرف الرواتب.

المالية تكشف عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وقالت المالية إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأكدت المالية أنه تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالبت وزارة المالية، الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

وكشفت وزارة المالية أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 23 و24 و25 و29 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 5 و8 و10 من الشهر ذاته.

ومن جهته، أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وعن المتأخرات، أكد طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، ولكل الجهات الإدارية بالدولة، وسيتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 5 يناير بدلًا من يوم الأحد 8 يناير احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

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