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مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023.. المالية تكشف التفاصيل

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مرتبات مارس
مرتبات مارس

حرصا من موقع الفجر الإلكتروني، يكشف للعاملين في الدولة في السطور التالية عن مواعيد صرف مرتبت شهر مارس وفقا للبيان الصادر من وزارة المالية بعد بداية العام الجديد 2023، كاشفة عن صرف المتأخرات في الشهر الثلاثة بداية من شهر يناير وشهر مارس وخاصة بمناسبة شهر رمضان الكريم حيث سيتم تبكير مواعيد الصرف.

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه.

تبكير صرف مرتبات شهر مارس

وقالت المالية أنه تم التبكير في صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق  20 مارس بدلًا من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وقالت المالية في بيان صادر اليوم، إن مرتبات مارس سيتم صرفها أيام 20 و21 و22 و23 و26، من الشهر نفسه، وعن المتاخرات كشفت أنه سيتم صرفها في 8 و9  و 12.

عدم الزحام على ماكينات الصرف

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

ومن جهتها، كشفت وزارة المالية أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 23 و24 و25 و29 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 5 و8 و10 من الشهر ذاته.

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