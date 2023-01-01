تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير والمتأخرات

كشفت وزارة المالية في بيان لها اليوم، عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2023 والمتاخرات، حيث صدر بيان يكشف عن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس هذا العام، فضلا عن صرف المتأخرات للعاملين بالدولة يوم 5 من هذا الشهر احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الـ 3 أشهر بداية من يناير، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأكدت أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، وتحديد 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وأوضحت أنه يتم مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقالت وزارة المالية، للجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير

وعن مرتبات شهر فبراير، قالت المالية إنه سيتم صرف المرتبات في أيام 23 و26 و27 و28 في الشهر نفسه، قائلة إن المتأخرات يتم صرفها أيام 8 و9 و12.

أهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية، منعا للإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على الصحة من الأمراض.