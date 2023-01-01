تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام بايرن ميونخ الألماني الكبير بالتعاقد مع بديل مناسب من أجل تعويض غياب حارسه مرماه مانويل نوير الذي انتهى موسمه الحالي بشكل نهائي عقب التعرض لكسر أثناء التزلج في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد قد دخلا خلال الأيام الماضية في مفاوضات مع وكلاء أعمال المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية من أجل محاولة الحصول على توقيعه.

صراع ألماني إنجليزي على بونو



وأفاد الموقع الفرنسي بأن بونو رحب بالاستماع إلى العروض الخارجية المقدمة له من كبار أندية أوروبا بسبب رغبته في اتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته الكروية.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن إشبيلية يبقى العائق الأكبر في طريق انضمام ياسين بونو لأحد الأندية الكبيرة خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق الأندلسي منذ سنوات.



وألمح الموقع الفرنسي أن مسئولي إشبيلية قد يطلبون الحصول على30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات بونو المرتبط بعقد حتى صيف 2025.



وأوضح الموقع الفرنسي أن هذا المبلغ سيكون من الصعب على بايرن ميونخ تلبيته في ظل حاجته لحارس مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي خاصة أنه لن يكون بحاجة إليه بمجرد عودة نوير للملعب الصيف المقبل.

